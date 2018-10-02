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Minecraft: Village and Pillage güncellemesi duyuruldu

Mojang, Minecon Earth 2018’de yaptığı duyuruda, Minecraft‘ın bir sonraki büyük güncellemesi Village and Pillage‘ın 2019’da geleceğini açıkladı. Güncelleme yeni yağmacıları ve 10’un üzerinde Köylüyü oyuna getirecek.

02 Ekim 2018, Salı 09:48
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Village and Pillage olarak adlandırılan güncelleme tehlikeli canavarlarla donatılmış düşman karakterleri olan Pillagers‘ı (Yağmacılar) tanıtıyor. Oyuncular köyleri Yağmacı saldırılarına karşı savunacaklar.

Güncelleme ayrıca Kütüphane Görevlisi, Kasap, Rahip Kartograf, Deri İşçisi, Ok Yapımcısı, Çoban, Çiftçi, Balıkçı, Zırhcı, Hırdavatçı ve Silah Yapımcısı dahil olmak üzere Minecraft dünyasına on bir yeni Köylü getirecek. Her yeni köylü, içinde bulundukları biyoma bağlı olarak benzersiz tasarım ve çeşitliliğe sahip olacak.

Mojang, büyük Village and Pillage güncellemesinin öncesinde kedilerin ve pandaların yer alacağı iki sevimli eklenti getirecek. Yeni hayvanlar “çok yakında” yayınlanacak.

Mojang, yayın sırasında 2019’da PC’ye gelecek yepyeni bir oyun olan Minecraft: Dungeons‘ı da duyurdu. (Psoyun.com)

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