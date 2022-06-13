Minecraft hayranlarına müjde! Yeni aksiyon-strateji oyunu duyuruldu

Son birkaç yılda Minecraft serisi için Story Mode ve Dungeons gibi farklı kategorilerden oyunlar sunuldu. Xbox Showcase’de yapılan yeni duyuruda ise aksiyon-strateji tabanlı Minecraft Legends ortaya çıktı. Yeni oyun, aksiyon ve stratejiyi Minecraft dünyasına getirecek.

Aksiyon-strateji oyunu Minecraft Legends, Xbox & Bethesda Showcase sırasında gösterildi ve serinin hayranları için gerçekten merak uyandıran bir oyun olduğunu ortaya koydu. Yeni Minecraft için net bir çıkış tarihi paylaşılmadı, ancak Mojang 2023’te geleceğini ifade etti.

Yeni Minecraft oyununun resmi fragmanı, aksiyon-strateji konseptinin Minecraft dünyasıyla nasıl birleştiğini gösteriyor. Orijinal Minecraft’tan alıştığımız gibi, farklı arazi türlerini keşfedecek ve kaynakları çıkararak karakterimizi geliştirebileceğiz.

Minecraft’a özgü düşmanlar bu oyunda da yer alıyor. Xbox & Bethesda Showcase’deki açıklamaya göre, Piglin baş düşmanımız olacak ve yeni oyunda kaleleri yükseltmek, yerleşimlere baskın yapmak ve devasa savaşlar ön plana çıkacak.

Mojang Studios ve Blackbird Interactive tarafından geliştirilen yeni oyun; 2023’te Xbox Game Pass, Windows, Xbox Series X|S ve Xbox One’a geliyor.

Kaynak: shiftdelete