Serdar Dursun, Steven Caulker, Çağatay Kurukalıp, Emir Ortakaya ve Burak Kapacak'a imza attıran Fenerbahçe , 6. transferini yaptı. Sarı Lacivertli ekip, Galatasaray 'ın da gündeminde olduğu iddia edilen Min-jae Kim ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'den yapılan transfer duyurusunun ardından, Min-jae Kim kimdir, kaç yaşında? Min-jae Kim nereli ve hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları da merak konusu oldu. Güçlü fiziği ve uzun boyuyla öne çıkan genç futbolcu, 32 kez formasını giydiği Güney Kore Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Min-jae Kim kimdir, kaç yaşında? Min-jae Kim nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Min-jae Kim, 15 Kasım 1996'da Güney Kore'nin Tongyeong şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına Suwon'da başlayan Min-jae Kim, 2016'da Yonsei'ye transfer oldu. Yonsei'nin ardından ülkesinin takımlarından olan Gyeongju'ya imza atan stoper oyuncusu, 1 sezon sonra Jeonbuk Hyundai Motors'un yolunu tuttu ve burada büyük bir çıkış yakaladı.

2 sezonda 60 maça çıkan ve Güney Kore A Milli Takım forması giymeye başlayan 24 yaşındaki stoper, Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti.

İstediği teklifleri alamayan Koreli, Ocak 2019'da 5.25 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer oldu. Çin'de toplam 59 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, gol ve asist katkı sağlayamadı.

31 Aralık 2021'e kadar Beijing Guoan'la sözleşmesi bulunan Min-jae Kim'in ismi Galatasaray ve Porto ile de anılıyordu.

Profesyonel kariyerinde 119 maça çıkan Koreli oyuncu, 3 gol atarken 1 de asist yaptı.