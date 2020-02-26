Milwaukee, Toronto deplasmanında galip

NBA'de normal sezon heyecanı 7 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Ersan Ilyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda karşılaştığı Toronto Raptors'ı 108-97'lik skorla mağlup ederek 50. galibiyetini aldı. Bucks'ta Ersan oynamazken Khris Middleton 22 sayı, 8 asist, Giannis Antetokounmpo 19 sayı, 19 ribaund ve Eric Bledsoe 17 sayı, 7 ribaund ile mücadele ederek takımına galibiyeti getirdi. Ligdeki 17. yenilgisini alan Toronto'da ise Pascal Siakam 22 sayı, 6 ribaund ve Kyle Lowry 10 sayı, 6 asist ile maçı tamamladı.

NBA'de günün sonuçları şöyle:

Indiana Pacers: 119 - Charlotte Hornets: 80

Toronto Raptors: 97 - Milwaukee Bucks: 108

Chicago Bulls: 122 - Oklahoma City Thunder: 124

Denver Nuggets: 115 - Detroit Pistons: 98

Los Angeles Lakers: 118 - New Orleans Pelicans: 109

Portland Trail Blazers: 106 - Boston Celtics: 118

Golden State Warriors: 94 - Sacramento Kings: 112

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