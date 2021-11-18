NBA ’e 11 karşılaşmayla devam edildi. Sezona kötü başlayan son şampiyon Milwaukee Bucks, seyircisi önünde oynadığı Los Angeles Lakers karşılaşmasını 109-102 kazandı.

Bucks’ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, yüzde 78,3 saha içi isabetiyle 47 sayı ve 9 ribaunt üreterek sahanın en etkili ismi oldu. Yeni tip koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktığı için 8 maç kaçıran Khris Middleton ise 16 sayı, 6 asist, 5 ribauntluk katkıda bulundu.

Lakers’ta Talen Horton-Tucker 25 sayı, 12 ribaunt, Russell Westbrook 19 sayı, 15 asist ve Anthony Davis 18 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.

Gecenin sonuçları

​Charlotte Hornets-Washington Wizards: 97-87

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 97-89

Atlanta Hawks-Boston Celtics: 110-99

Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 109-99

New York Knicks-Orlando Magic: 98-104

Miami Heat-New Orleans Pelicans: 113-98

Milwaukee Bucks-Los Angeles Lakers: 109-102

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 107-97

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 101-89

Portland Trail Blazers-Chicago Bulls: 112-107

Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 105-98