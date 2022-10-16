Milot Rashica: Taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğrattık

Galatasaray , Süper Lig 'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. Galatasaray'da ikinci yarı öncesi oyuna dahil olan isimlerden Milot Rashica, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Yarattıkları hayal kırıklığının farkında olduğunu belirten Rashica, "Bizim için hayal kırıklığı oldu. Benim için de hayal kırıklığı olurken taraftarları da hayal kırıklığına uğratmış olduk. Her maça kazanmak için çıkan bir takım olduğumuz için bu oluyor. Önümüzdeki maçlara da kazanmak için çıkacağız. Pozitif şeylere dikkat etmeye çalışarak devam edeceğiz" dedi.







