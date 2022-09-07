Galatasaray transferde hareketli saatler yaşıyor... Az önce Yusuf Demir transferini bitiren, gece de Mauro İcardi'yi, İstanbul'a indirmesi beklenen Sarı-Kırmızılılar kanat transferinde de mutlu sona ulaştı.

3.5 milyon Euro'ya ikna edemediler

Aslan, İngiliz ekiplerinden Norwich City forması giyen Milot Rashica için bir süredir Ada temsilcisiyle görüşmelerini sürdürüyordu. 3.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini gözden çıkarsa da Cim Bom bu rakama Norwich'i ikna edemedi. Milliyet'in haberine göre; görüşmeler tam tıkanma noktasına gelirken Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kiraladı.

11 milyon Euro'ya gitmişti...

2021'de Werder Bremen'den 11 milyon Euro bedelle transfer edilen Kosovalı oyuncu bu sezon Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.











