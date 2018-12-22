Milos Teodosic için Anadolu Efes iddiası

NBA'de Los Angeles Clippers kadrosunda yer alan ve takımdan ayrılıp Avrupa'ya dönmek istediğini açıklayan Sırp yıldız Milos Teodosic'in Anadolu Efes ile anlaşma noktasına geldiği iddia edildi.

22 Aralık 2018, Cumartesi 23:04 Son Güncelleme:
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Milos Teodosic için Anadolu Efes iddiası

NBA'de Los Angeles Clippers kadrosunda yer alan Sırp yıldız Milos Teodosic ile Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes'in anlaşmaya vardığı iddia edildi. 

Milos Teodosic, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Avrupa'ya dönmek istediğini dile getirmişti. 

KOS Magazin'in iddiasına göre Avrupa'ya dönmesine kesin gözüyle bakılan oyuncu ile Anadolu Efes anlaşmaya vardı ve transferin resmiyete dökülmesi için Sırp yıldızın, Los Angeles Clippers tarafından serbest bırakılması bekleniyor. 

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