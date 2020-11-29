Milliyet Sanat dergisinin Contemporary İstanbul 2020 için Ayşegül Sönmez danışmanlığında Fırat Gürgen tarafından hazırlanacak çevrimiçi ve fiziksel fuarın video sanat projesinin bir parçası olmak ister misiniz?

O halde kültür sanat etkinliklerine katıldığınız, açıkhavada konserler izleyip, sergi salonlarını adımladığınız; müzelerde, fuarlarda selfie çektiğiniz günlerde içinden sanat geçen pandemi öncesi fotoğraflarınızı bize gönderin, hazırlanacak videoda bu fotoğraflarla yer alıp bir sanat projesinin parçası olun.

Projenin amacı, pandemi öncesine dair duygularımızı tetikleyerek bizi yarına dair umutlandırmak.

Fotoğraflarınızı 5 Aralık 2020 tarihine kadar msanat@milliyet.com.tr adresine göndererek projemize dahil olabilirsiniz.



