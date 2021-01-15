A Milli Futbol Takımı'nın, mart ayında Türkiye’de oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçlarının stadyumları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar 24 Mart 2021 tarihinde, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Hollanda ile karşılaşacak. Letonya müsabakası ise 30 Mart 2021 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.