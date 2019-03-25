Millilerimizin rakibi Moldova!

EURO 2020 elemelerindeki ilk maçında Cuma akşamı Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu’nun golleriyle Arnavutluk’u 2-0 yenen A Millilerimiz, Şenol Güneş’li yeni döneme başarılı bir giriş gerçekleştirdi. İleride yeniden formayı giyen Burak Yılmaz, sol taraftan etkili olan Cenk Tosun ve onların arkasında sakatlanıp çıkana kadar çok doğru işler yapan Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir ikilisiyle, uzaktan şutlarıyla her zaman skoru değiştirebilecek bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösteren Çalhanoğlu organizasyonu galibiyeti getirirken, göbekte Merih ile Kaan Ayhan’ın biraz aksadıklarını gördük. Bu akşamki 11’de, hafif sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül, Mahmut Tekdemir ve Ozan Kabak'ın yer alıp almayacağı maç saatinde belli olacak.

Grubun Andorra ile zayıf halkalarından Moldova; Fransa deplasmanında 4-1’lik yenilgiyle elemelere başladı. Maçın tamamına yakını Moldova kalesiyle orta sahanın yarısı arasında geçerken, Fransa bir o kadar da müsait pozisyondan yararlanamadı. Moldova’nın tek golü de bitime doğru, rakip defansın topu Ambros’un ayağına indirmesi sonucu buldukları şans golüyle oluştu. Kaptan Epureanu’nun sakatlığı sürmekte.





BU İSTATİSTİKLERE BAKMADAN GEÇMEYİN!

• Türkiye son 5 maçtır kalesinde gol görmedi. (Karşılıklı Gol Yok)

• Moldova son 29 maçta sadece 3 kez San Marino karşısında kazanabildi. (MS1)

• Moldova’nın son 9 maçının 7’sinde iki taraftan biri gol bulamadı. (Karşılıklı Gol Yok)

• Türkiye Moldova’ya karşı oynadığı 3 maçın 2’sini farklı kazandı. (H1)





MİSLİ.COM ÜYELERİNİN TERCİHİ TÜRKİYE’DEN YANA!

Misli.com üyelerinin % 38’lik kesimi bu maç için öncelikli tercihlerini 1.45 orandan 2.5 Gol Üstü’nden yana kullanırken, ona yakın bir yüzdeyle 1.05 oran olsa da Türkiye galibiyeti de ağırlıklı tercihler arasında… Bir diğer öne çıkan tercih ise; oran yükseltmek adına Türkiye’nin 2 ve üstü farklı galip geleceğini düşünenlerin 1.30 oranlı Handikaplı 1 tercihi.





MİSLİ.COM YAZARI YETKİN ETKİN NE DİYOR?

Türkiye elemelere harika bir başlangıç yaparak Arnavutluk maçını deplasmanda kazandı. Bu tarz maçlar hep çekindiğimiz ve zorlandığımız karşılaşmalar olduğu için biraz tedirgindi ama yenilenmiş milli takımı beğendim. Ön tarafta çift forvet Burak Yılmaz-Cenk Tosun ikilisi sağlam bir orta saha ile birleşince gol rahat çıkabiliyor. Daha diğer eksikler maç dereceleri zorlaştıkça devreye girecektir. Şenol Güneş bitirilmiş duyguları tekrar yerine getirmeyi başardı.

Moldova bu grubun zaten en zayıf halkası olduğu için ben çıkacakları hiçbir maçtan puan çıkartabileceğini sanmıyorum. İlk maçında son şampiyon Fransa’ya farklı mağlup olmaktan kurtulamadılar. Bu maçtan da çok ümitli olduklarını düşünmüyorum. Sadece sıkı savunma yapmak bu turnuva öncesinde yeterli değil. Türkiye eğer golü erken bulursa farklı kazanacaktır.

Misli.com üyelerinin % 38’lik kesimi bu maç için öncelikli tercihlerini 1.45 orandan 2.5 Gol Üstü’nden yana kullanırken, ona yakın bir yüzdeyle 1.05 oran olsa da Türkiye galibiyeti de ağırlıklı tercihler arasında… Bir diğer öne çıkan tercih ise; oran yükseltmek adına Türkiye’nin 2 ve üstü farklı galip geleceğini düşünenlerin 1.30 oranlı Handikaplı 1 tercihi.

MİSLİ.COM YAZARI YETKİN ETKİN NE DİYOR?

Türkiye elemelere harika bir başlangıç yaparak Arnavutluk maçını deplasmanda kazandı. Bu tarz maçlar hep çekindiğimiz ve zorlandığımız karşılaşmalar olduğu için biraz tedirgindi ama yenilenmiş milli takımı beğendim. Ön tarafta çift forvet Burak Yılmaz-Cenk Tosun ikilisi sağlam bir orta saha ile birleşince gol rahat çıkabiliyor. Daha diğer eksikler maç dereceleri zorlaştıkça devreye girecektir. Şenol Güneş bitirilmiş duyguları tekrar yerine getirmeyi başardı.

Moldova bu grubun zaten en zayıf halkası olduğu için ben çıkacakları hiçbir maçtan puan çıkartabileceğini sanmıyorum. İlk maçında son şampiyon Fransa’ya farklı mağlup olmaktan kurtulamadılar. Bu maçtan da çok ümitli olduklarını düşünmüyorum. Sadece sıkı savunma yapmak bu turnuva öncesinde yeterli değil. Türkiye eğer golü erken bulursa farklı kazanacaktır.



