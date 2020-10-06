2016-2017 sezonundan beri Türk Voleybolu’nun ana sponsoru olan Vestel, Türk Voleyboluyla iş birliğinde yeni bir dönem başlattı. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Vestel arasında yapılan anlaşma çerçevesinde şirket artık, 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek A Milli Kadın Takımı olmak üzere, diğer tüm kadın altyapı milli takımlarının ana sponsorluğunu ve A Milli Erkek Voleybol Takımı’yla birlikte yine bu kategorideki altyapı milli takımlarının 3 yıllığını resmi sponsorluğunu üstlendi. Marka ayrıca, Türk Voleybolunun en önemli salonlarından biri olan TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’na da adını veriyor. Böylece salonun adı bundan sonra TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu olarak anılacak.

Hatice Yücel