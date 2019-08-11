ANKARA,(DHA)

Milli güreşçiler, Beyaz Rusya'nın Minsk kentinde düzenlenen Uluslararası Nedved Turnuvası'nın ilk gününde 4 madalya kazandı.

Eylül ayında Kazakistan'da düzenlenecek olan dünya şampiyonası öncesinde hazırlıklarını aralıksız sürdüren serbest güreş milli takımı, Beyaz Rusya'nın Minsk kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Nedved Turnuvası'nın ilk gününde 4 madalya aldı.

65 kiloda Selim Kozan, 86 kiloda Arif Özen, 86 kiloda Mahmut Özkaya, 97 kiloda İbrahim çiftçi rakiplerini mağlup ederek bronz madalya elde etti.

Turnuvada bugün, 61 kiloda 18 yaşındaki milli güreşçi Hamza Alaca, finalde altın madalya kazanmak için mindere çıkacak. Ayrıca 92 kiloda Erhan Yaylacı bronz, 61 kiloda Emrah Ormanoğlu ise repesaj maçı yapacak.

(FOTOĞRAFLI)