Millilerden su altı sporlarında zorlu viraj

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı sporcular, 27 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde 11. CMAS Su altı Ragbisi Dünya Şampiyonası’nda, 28 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde 16. CMAS Paletli Yüzme Dünya Gençler Şampiyonası’nda ve 30 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde ise 16. CMAS Su altı Hokeyi Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda kürsü mücadelesi verecek. 2018 yılındaki 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda altın madalya elde eden Su altı Ragbisi Kadınlar Milli Takımı, yarın Avusturya’da başlayacak CMAS Su altı Ragbisi Dünya Şampiyonası’nda A Grubu’nda Almanya, Amerika ve İspanya ile karşılaşacak.

Genç millilerin Mısır’da zorlu sınavı

Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde 28 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek 16. CMAS Paletli Yüzme Dünya Gençler Şampiyonası’nda 29 ülke mücadele edecek.

Genç erkek ve kadınlar milli takımı kafile başkanı ve CMAS Paletli Yüzme Komisyon Üyesi Özgür Alemdar, geçen sezon Avrupa Gençler Şampiyonası’nda madalyalar kazanan Tuğcan Kaytar ve Onur Berke Kuyumcu gibi sporcuların başarılarını dünya şampiyonluğuna taşımalarını ümit ettiklerini belirterek, "Ayrıca kadınlarda Beril Ülker gibi yeteneklerimizin de parlamasını bekliyoruz. Diğer yandan 4x100 ve 4x200 metre yarışları ile, 4x50 metre karma bayrak takımlarımızı da madalyaya yakın görüyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ay-yıldızlı ekip yine şampiyonluk peşinde

Erkeklerde son Avrupa şampiyonu Türkiye, İspanya’nın Castellon de la Plana şehrinde 30 Temmuz’da başlayacak 16. CMAS Su altı Hokeyi Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda sahne alacak.

Ay-yıldızlı ekip, erkeklerde Fransa, İtalya, Portekiz ve İspanya’yla, kadınlarda ise Fransa, İspanya ve İngiltere ile finallere kalma mücadelesi verecek.

Su altı hokeyinde Türkiye, erkeklerde 2017 Avrupa şampiyonu, 2018’de ise dünya üçüncüsü oldu.

TSSF Başkanı Şahin Özen, önceki organizasyonlarda iyi dereceler elde edeceklerine inandıklarını belirterek, "Paletli Yüzme Bayan ve Erkek Milli Takımı’mıza, Su altı Ragbisi Bayan Milli Takımı’mıza ve Su altı Hokeyi Kadın ve Erkek Milli Takımı’mıza gönülden başarılar diliyorum. Üç ayrı şampiyonada da ülkemiz güçlü bir pozisyonda. Aynı anda ülkemizi İspanya’da, Mısır’da ve Avusturya’da temsil ediyoruz. Heyecanlı ve kararlıyız. Milli takımlarımız iyi bir hazırlık süreci geçirdi. Umutlarımızın yeşermesini ve ülkemize madalya ile dönmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.