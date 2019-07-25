Millilerden hazırlık turnuvasında ilk galibiyet

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası öncesi Polonya’nın Walbrzych kentinde organize edilen uluslararası hazırlık turnuvasındaki üçüncü maçında İsrail ile karşı karşıya geldi.

Milliler, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na direkt kota veren Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında oynadığı mücadelede rakibini 57-41 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.

Ay-yıldızlılar, turnuvadaki dördüncü maçını yarın TSİ 21.00’de Hollanda ile karşılaşacak.