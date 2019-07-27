Milliler'den en başarılı EYOF

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 21-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF), Crystal Hall’de bugün gerçekleştirilen Kapanış Töreniyle sona erdi. Türkiye 11 altın, 6 gümüş, 10 bronz olmak üzere toplam 27 madalya ile ülke sıralamasında Rusya ve Birleşik Krallık’ın ardından 3. oldu ve 1991’den bu yana organizasyonda tarihinin en başarılı sonuçlarına imza attı.

27 Temmuz 2019, Cumartesi 23:25
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Milliler'den en başarılı EYOF

EYOF’un son gününde karışık judo takımı, kız voleybol takımı ve erkek basketbol takımı madalya maçlarına çıktı. Milli judocular finalde Rusya’yı 4-0 ile geçerek altın madalya kazanırken, basketbol takımı İspanya’ya 65-52 mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı. Voleybol takımı ise üçüncülük maçında İtalya’yı 3-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. 

Bakü 2019’da Türkiye 

10 spor dalında 2500’ü aşkın sporcunun katılımıyla düzenlenen Bakü 2019 EYOF’ta Türkiye, 9 spor dalında 126 sporcuyla mücadele etti.7 gün süren yarışmalar sonucunda Türkiye atletizmde 6, basketbolda 1, güreşte 3, judoda 6, voleybolda 1, yüzmede 10 olmak üzere toplam 27 madalya kazandı.Bir sonraki Yaz EYOF, 2021 yılında Slovakya’nın Banska Bystri

Türkiye’nin Bakü 2019’da kazandığı madalyalar şöyle: 

Atletizm 

Pınar Akyol - Gülle Atma - Altın Madalya 

Umut Uysal - 100m - Altın Madalya 

Özlem Becerek - Kızlar Disk Atma - Bronz Madalya 

Esra Türkmen - Cirit Atma - Bronz Madalya 

Mustafa Tekdal - 10.000m Yürüyüş - Bronz Madalya 

Berke Akçam - 400m Engelli - Bronz Madalya 

Basketbol 

Erkek Takım - Gümüş Madalya 

Güreş 

Emine Çakmak - Kızlar 49kg - Altın Madalya 

Nesrin Baş - Kızlar 65kg - Gümüş Madalya 

Umut Çoban - Grekoromen 45kg - Gümüş Madalya 

Judo 

Merve Azak - 44kg - Altın Madalya 

Özlem Yıldız - 57kg - Altın Madalya 

Hilal Öztürk - +70kg - Altın Madalya 

Berat Bahadır - 55kg - Altın Madalya 

Karışık Takım - Altın Madalya 

Müberra Güneş - 40kg - Gümüş Madalya 

Voleybol 

Kız Takım - Bronz Madalya 

Yüzme 

Beril Böcekler - 400m Serbest Stil - Altın Madalya 

Beril Böcekler - 200m Serbest Stil - Altın Madalya 

Beril Böcekler - 800m Serbest Stil - Altın Madalya 

Merve Tuncel - 200m Kelebek Stil - Gümüş Madalya 

Berke Saka - 200m Sırtüstü - Gümüş Madalya 

Sudem Denizli - 200m Sırtüstü - Bronz Madalya 

Deniz Ertan - 200m Bireysel Karışık Stil - Bronz Madalya 

Bora Gülşen - 200m Bireysel Serbest Stil - Bronz Madalya 

Berke Saka - 200m Bireysel Karışık Stil - Bronz Madalya 

Batuhan Filiz, Efe Hacısalihoğlu, Yiğit Aslan ve Bora Gülşen - Erkekler 4x100m Serbest Stil - Bronz Madalya 

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