Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya’nın Rovaniemi kentinde gerçekleştirilen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası’nın son günü bayanlar 87 kiloda yarışan Melike Ünal, koparmada 106 kiloyla bronz, silkmede 135 kiloyla gümüş, toplamda ise 241 kiloyla bronz madalya elde etti.

Gençler 87 kiloda yarışan Nuran Yalçın, koparmada 90 kilo ile dördüncü, silkmede 118 kilo ile gümüş, toplamda ise 208 kiloluk derecesiyle 4. sırada yer aldı.

35 ülkeden 342 sporcunun katıldığı, Türkiye’nin ise 8 erkek, 9 bayan sporcuyla mücadele ettiği organizasyonu milliler, 6 altın, 16 gümüş, 9 bronz olmak üzere 31 madalyayla tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, madalya alan sporcuları elde ettikleri başarı nedeniyle dolayı kutladı. (AA)