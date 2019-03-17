Milliler toplanmaya başladı

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde Arnavutluk ve Moldova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, İstanbul’da toplanmaya başladı.

H Grubu’nda 22 Mart Cuma günü deplasmanda Arnavutluk, 25 Mart Pazartesi günü de Eskişehir’de Moldova ile karşılaşacak ay-yıldızlı takımın aday kadrosuna çağrılan futbolculardan lig maçları sona erenler Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanmaya başladı.

Milli takım, Arnavutluk ve Moldova maçlarının hazırlıkları için ilk antrenmanını yarın saat 18.30’da Riva’da yapacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ise yarın saat 14.30’da Riva’daki tesislerde basın toplantısı düzenleyecek.

Aday kadro

A Milli Takım’da sözleşmesi 1 Haziran 2019’da yürürlüğe girecek Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Arnavutluk ve Moldova maçlarında görevlendirildi.

Şenol Güneş’in belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Muhammed Şengezer (Bursaspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Defans: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Ozan Kabak (Stuttgart), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Emre Taşdemir (Galatasaray)

Orta saha: Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton)