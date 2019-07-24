Milliler, tekerlekli sandalyede Büyük Britanya’ya yenildi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası öncesi Polonya’nın Walbrzych kentinde organize edilen uluslararası hazırlık turnuvasındaki ikinci maçında Büyük Britanya ile karşı karşıya geldi.

Milliler, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na direkt kota veren Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında oynadığı mücadelede rakibine 82-66 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar, turnuvadaki üçüncü maçını yarın TSİ 16.20’de İsrail ile oynayacak.