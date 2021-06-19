Milliler tamamen kapandı

Büyük beklentilerle katıldığımız EURO 2020 finallerinde A Milli Takımımız, açılış maçında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında da Galler'e 2-0'lık skorlarla mağlup olmuştu. Artık tek umudu, İsviçre'yi farklı mağlup edip diğer gruplardaki sonuçlara bakarak en iyi 4, üçüncü arasına girmek olan Ay Yıldızlılar, adeta içine kapandı. Teknik direktör Şenol Güneş, Galler yenilgisi sonrası Milliler'in idmanlarını basına kapattı. Hem önceki gün hem de dün yapılan antrenmanlar, kapalı kapılar ardından gerçekleşti. Artık tamamen bu maça odaklanan Milliler'i, Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de takip etmeye gelen gazeteciler ise bu duruma bir hayli tepki gösterdi. Basın mensupları kararla ilgili olarak Güneş'i eleştirdi.