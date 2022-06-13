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Milliler taktik çalıştı

UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta yarın İzmir'de Litvanya'yı konuk edecek A Milli Takım, son çalışmasını maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda yaptı.

13 Haziran 2022, Pazartesi 18:55 Son Güncelleme:
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Milliler taktik çalıştı

UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta yarın İzmir'de Litvanya'yı konuk edecek A Milli Takım , son çalışmasını maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda yaptı.

Teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki çalışmanın basına açık bölümünde ısınma hareketleri yapıp, dar alanda pas çalışması yapan ay-yıldızlılar, ardından taktik çalıştı. Antrenmanı kafileyle birlikte İzmir'e gelen Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri de tribünden izledi. Türkiye, yarın oynanacak maçla 13.5 yıl sonra ilk kez İzmir'de sahaya çıkacak.

İZMİR, (DHA)

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