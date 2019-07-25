Milliler ısınıyor

A Milli Basketbol Takımımız, 2019 Dünya Kupası hazırlıklarına Slovenya’nın Gora kasabasındaki çalışmalarına tam gaz devam ediyor... Bir diğer yandan da coach Ufuk Sarıca ve yardımcıları da Ay-Yıldızlılar için yoğun mesai harcıyor. Dün millilerin taktik ağırlık bir idman gerçekleştirdiği öğrenilirken, tecrübeli coachun da Çin’de gerçekleştirilecek organizasyon için takım içerisindeki eksikleri anlatmak adına bir takım hazırlıklar yaptığı bildirildi. Öte yandan önceki gün de Ay-Yıldızlılar’ın kampına 2 yıldız oyuncunun daha katıldığı bilgisine ulaşıldı. Guardlardan Melih Mahmutoğlu ile Doğuş Balbay’ın Slovenya’ya gelerek çalışmalara dahil olduğu öğrenildi.

Cedi ve Furkan yarın geliyor

Askerlik görevini tamamlayan milli basketbolcular, coach Ufuk Sarıca’dan daha önce izin almış ve kampa geç katılacaklarını bildirmişlerdi. Ayrıca NBA oyuncuları Furkan Korkmaz ve Cedi Osman ise kampa yarın katılacak.