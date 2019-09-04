Milliler hız kesmiyor

Güneş, antrenmanda oyuncularını sık sık uyardı. İdman ısınma hareketleri, pas ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Minyatür kale çalışması ile devam eden idman çift kale maçla sürdü. Karşılaşmayı kazanan turkuaz yelekli takım, galibiyet pozu verdi. Yusuf yarıda bıraktı Sakatlık geçiren Yusuf Yazıcı çalışmayı yarıda bıraktı. Yusuf, çift kale maç sırasında Efecan Karaca ile girdiği bir pozisyon sonrasında acı içinde yerde kaldı. Sağ ayak bileğinden sakatlanan ve sahada ilk müdahalesi yapılan Yusuf’un ayağına buz torbası koyuldu. Çalışmaya devam edemeyen oyuncu daha sonra tesislere götürüldü.