Milliler dünya turuna hazırlanıyor

Masa Tenisi Kadın Milli Takımı, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu Dünya Turu Macaristan Açık Turnuvası’na Kayseri’de hazırlanıyor.

21 Aralık 2018, Cuma 06:15
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Milliler dünya turuna hazırlanıyor

Masa Tenisi Kadın Milli Takımı, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu Dünya Turu Macaristan Açık Turnuvası’na Kayseri’de hazırlanıyor. Kampa giren milli sporcular, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de 15-20 Ocak 2019’da gerçekleştirilecek turnuva öncesi, milli takım antrenörleri nezaretinde Kadir Has Kongre ve Spor Salonu’nda çalışmalarını sürdürüyor.

Milli takım kampında, Avrupa ikincisi Özge Yılmaz, Balkan şampiyonu Betül Nur Kahraman, Akdeniz Oyunları ikincisi Sibel Altınkaya ile 2018 Balkan şampiyonu Gülpembe Özkaya yer alıyor. Bu isimlerin yanı sıra milli takım havuzu içerisinde yer alan ve gelecek vadeden 4 sporcu da antrenmanlara katılarak deneyim kazanıyor.

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