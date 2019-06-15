Milliler, Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda madalya mücadelesi verecek

Klasik yayda sporcularımız erken veda ettiği Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda Türkiye makaralı yayda kürsüye çıkma mücadelesi verecek.

Hollanda’da devam eden şampiyonada bireyselde Yeşim Bostan ile Makaralı Yay Kadın Takımımız bronz finali, Makaralı Yay Erkek Takımımız da altın madalya için ok meydanına çıkacak.

Dünya listesinde 2. sırada yer alan Yeşim Bostan bugün TSİ 15.54’te Hintli Jyothi Surekha Vennam’la karşılaşacak. İpek Tomruk, Gizem Elmaağaçlı ve Yeşim Bostan’dan oluşan kadın takımımız, TSİ 11.00’de Hindistan karşısında bronz için ok atacak.

Tek altın madalya umudumuz olan, Erkek Milli Takımımız ise TSİ 12.29’da Güney Kore’yle karşılaşacak.

Milli takımımız Süleyman Araz, Evren Çağıran ve Muhammed Yetim’den oluşuyor.