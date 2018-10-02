A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan karşısında mücadeleye Cansu, Eda, Zehra, Şeyma, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. Milliler, Japonya’nın Sapporo kentindeki Hokkaido Prefectural Sports Center’da oynanan mücadelede rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.

Bu sonucun ardından Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’ndaki üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı ve puanını 6’ya çıkardı.

Salon: Hokkaido Prefectural Sports Center

Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Tadayoshi Asai (Japonya)

Türkiye: Cansu, Eda, Zehra, Şeyma, Meliha, Meryem, Simge (L) (Aylin, Hande, Ebrar, Derya)

Bulgaristan: G.Dimitrova, N.Dimitrova, Paskova, Ruseva, Karakasheva, Kitipova, Todorova (L) (Barakova, Chausheva, Monova)

Setler: 25-17, 25-23, 25-12

Süre: 1 saat 17 dakika (22, 33, 22)

İHA