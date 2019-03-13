Milliler bir ilki başarmak istiyor!

Dünya kupaları ve takım yarışmalarına hazırlık için Mersin'de kampa giren Artistik Cimnastik Büyük Erkekler Milli Takımı, çalışmalarını sürdürüyor. Ekim ayında Almanya'da yapılacak olan ve olimpiyatlara gidecek takımların belirleneceği yarışmaya hazırlanan sporcular, burada başarı elde ederek Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa takım olarak olimpiyatlara gitmek istiyor.

3 Mart'ta kampa giren Milli Takım, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda günde çift idman yaparak çalışmalarını sürdürüyor. 14-17 Mart tarihleri arasında Azerbaycan’da yapılacak olan Artistik Cimnastik Dünya Kupası ile Almanya’da yapılacak Artistik Cimnastik Takım yarışmaları, 19-24 Mart tarihlerinde Katar’ın ev sahipliğinde yapılacak Dünya Kupası ve 28 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında Ukrayna’da yapılacak Artistik Cimnastik Takım Yarışmaları hazırlıklarını sürdüren sporcular, özellikle Ekim ayında yapılacak olan ve olimpiyatlara gidecek takımların belirleneceği yarışmaya odaklanmış durumda. Bu yarışmada sporcular başarı elde eder ve takım olarak olimpiyatlara gitme şansını elde ederse, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olimpiyatlara ilk defa takım halinde gidilecek.

Takımın çalışmaları ve durumuyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Artistik Cimnastik Erkekler Olimpik Takım Koordinatörü Ziya Özgören, 1-3 Mart tarihlerinde Mersin'de yapılan Türkiye Şampiyonasından sonra olimpik takımla birlikte kampa girdiklerini söyledi. 14 Mart'ta kadar kampta kalacaklarını kaydeden Özgören, "Buradaki kampın sonucunda Bakü'ye gidecek sporcularımız var. Ayrıca Almanya'da yapılacak olan olimpik yarışmaya sporcularımız takım olarak gidecek. Daha sonraki aşamada sporcularımızın bazılarıyla başka dünya şampiyonalarına ve başka takım yarışmalarına giderek, bu yıl Ekim ayında yapılacak olan olimpiyatların son seçmesi olan takım yarışmasına sporcularımızı hazırlıyoruz. Kampımızda 8 sporcumuz var. Tabii bu aday kadromuz. Ekim ayına kadar 5 tane sporcu belirleyeceğiz" diye konuştu.

"Hedefimiz olimpiyatlara takım olarak gitmek"

Cimnastikte Türkiye genelinde büyük erkeklerde 17-18 sporcuları olduğunu belirten Özgören, "Bizim olimpik takıma seviye olarak en yakın sporcu sayımız 8. Dolayısıyla bu sporcularla yola çıktığımız bu süreçte olimpiyatlara takım olarak gitmek hedefimiz. Seviye durumları gayet iyi. Beklentilerimiz doğrultusunda antrenmanlarımız gidiyor. Performansları iyi. İnşallah bir aksilik olmasa hedefimize ulaşacağız diye düşünüyoruz. Geçen sene Katar'da yapılan dünya şampiyonasında ilk 24 takım arasına giren takımlar bu sene Ekim ayında Almanya'da yapılacak olan olimpiyatların son takım seçmesi olan yarışmaya girmeye hak kazandı. Bu senede ilk 12'ye giren takımlar, takım olarak olimpiyatlara gitmeye hak kazanacaklar. Biz geçen sene dünya şampiyonasında 15. olduk ki sporcularımız bir kaç alette baya bir hatalı yarışmalarına rağmen bu sonucu elde ettik. Büyük bir ihtimalle, bir aksilik olmasa ilk 12'ye gireceğimizi düşünüyorum. Bu hedefimize de olağanüstü bir durum olmasa ulaşacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Daha da iyi yerlere geleceğiz"

Son 6 yıla kadar Türkiye'de cimnastiğin adının pek duyulmadığını vurgulayan Özgeren, "Son 6 yıldır Başkanımız Suat Çelen'in çok özverili çalışması, Bakanlığımızın ve Spor Genel Müdürlüğümüzün amatör branşlara verdiği önem sayesinde önemli bir yere geldik. Sadece Türkiye'de değil cimnastik artık dünyada sözü duyurmaya başladı. Başkanımız Suat Çelen Dünya Cimnastik Federasyonu Konsey üyeliğine seçildi. Buda bizim Türk cimnastiği adına onurlandığımız bir durum. Yani cimnastik artık eskisi gibi değil. Şimdi bir yerlere geldik, daha da iyi yerlere geleceğiz. İnşallah olimpiyat şampiyonu olana kadar durmak yok diyoruz, o şekilde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Takım olarak gidersek tarihte bir ilki başarmış olacağız"

Milli sporcu Ferhat Arıcan ise 15 yıldır cimnastik yaptığını söyledi. Bu yılın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Arıcan, "Çünkü olimpiyat seçmeleri var. Takım olarak olimpiyatlara gitme hedefimiz var. Bunu gerçekten çok çalışarak elde edebiliriz. Bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Tabii onun için çok çalışmamız gerekiyor. Bunun başlangıcını 2 yıl önce yaptık, artık sona doğru geliyoruz. Türkiye şampiyonasından sonra burada yoğun bir çalışma temposuna girdik. Kampımız artık sona eriyor. Bizim için en önemli şey birlikte çalışarak takım ruhunu oluşturabilmekti. Onu oluşturduğumuzu düşünüyorum. Daha iyi konsantre olarak tarihte hiç olmamış bir şeyi başarmaya çalışacağız. 2016'da ilk kez ben olimpiyatlara gitmiştim, şimdi takım halinde gitmek istiyoruz. Takım olarak gidersek tarihte bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. 109 yıl sonra olimpiyatlara giden bir kişiden sonra takım olarak gitmek bizim için çok büyük bir başarı. Gerçekten dünyada olimpiyatlarda madalya almış kadar sevineceğiz. Çünkü böyle bir başarı önceden yok. Takım olarak oraya gidersek madalya alma şansımız da daha çok olacak" dedi.

Milli sporcu Ahmet Önder de çalışmaların çok iyi geçtiğini dile getirerek, "Olimpiyatlara takım olarak katılma hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz ve bunun içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamptan sonra ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için yarışmalara gideceğiz. Kampımız güzel, yoğun, yorucu aynı zamanda da verimli geçiyor. Yarışmalarda başarılı olmak için burada antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Bir sonraki yarışmalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, kürsüde yer almak" diye konuştu.

İHA