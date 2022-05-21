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Milliler, Beach Pro Tour'da elendi

Plaj Voleybolu Dünya Turu VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'da Türkiye Plaj Voleybolu Milli Takımı, Fransa karşısında 2-1'lik skorla elendi.

21 Mayıs 2022, Cumartesi 13:42 Son Güncelleme:
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Milliler, Beach Pro Tour'da elendi

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Plaj Voleybolu Dünya Turu VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'da Hasan Hüseyin Mermer-Safa Urlu ikilisinden oluşan Türkiye Plaj Voleybolu Milli Takımı, Fransa karşısında 2-1'lik skorla elendi.

İlk seti 21-17 alan Fransa karşısında 2'nci sette 21-16'lık üstünlük kurarak durumu 1-1'e getiren Türkiye, 3'üncü seti 15-8 kaybedince turnuvadan elendi. Milliler, ilk maçında Norveç'e 2-0 mağlup olmasına rağmen Avusturalya'yı 21-19 ve 21-18'lik setlerle 2-0 mağlup ederek adını son 18 takım arasına yazdırmıştı. 

Tülay AKSAY / KUŞADASI, (DHA)

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