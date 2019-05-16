1996'dan bu yana yapılan kupada daha önce 10 kez yer alan Ay-yıldızlı takım, Avrupa Kupası'ndaki tek madalyasını iki yıl önce Meryem Bekmez ile elde etmişti. Bekmez, 17 yaşındayken yürüdüğü U20 mücadelesini ikinci bitirerek podyuma çıkmış ve bir ilke imza atmıştı.

Bu yılki organizasyon öncesinde Avrupa sezon listesinde Türk yürüyüşçülerin üst düzey grafiği de dikkat çekiyor. Kupa öncesinde, Avrupa U20 kadınlar sıralamasında Meryem Bekmez ikinci, Evin Demir üçüncü, Kader Dost ise altıncı durumda. Büyük kadınlarda ise Doha 2019 barajını geçen Ayşe Tekdal, 11'incilikte yer alıyor. U20 erkeklerde ise Selman İlhan Avrupa listesinde dördüncü olarak Alytus'a giderken, büyük erkeklerde Salih Korkmaz 12'ncilikte bulunuyor.

19 Mayıs'ta tek gün yapılacak müsabakalarda büyükler 50 kilometre ve 20 kilometre, U20 atletleri ise 10 kilometre yarışacak. Her takımın büyüklerde ilk üç, gençlerde ise ilk iki finiş gören sporcusunun derece toplamı, takım sıralamasını oluşturacak.

Uzun bir süredir bu şampiyona için hazırlanan yürüyüşçülerine çok güvendiğini söyleyen Türkiye Atletizim Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, "Çocuklarımız Türkiye Şampiyonası'nda çok iyi dereceler yürüdüler. Favori olan yürüyüşçülerimiz var, U20 takımlar sıralamasında da iddialıyız. Ama ben burada her birinden en iyi derecesini yürümesini, ayrıca Dünya Şampiyonası barajını zorlayan sporcularımızdan da bunu yakalamasını bekliyorum. İnşallah yürüyüşte bugüne kadar görülmemiş bir başarı yakalayacağız" diye konuştu.

Milli Takım'ın Alytus 2019 Avrupa Yürüyüş Kupası'nda yarışacak atletleri ve kişisel en iyi dereceleri şöyle:

U20 KADINLAR - 10 KİLOMETRE

Meryem Bekmez - PB 44:24

Evin Demir - PB 45:54

Kader Dost - PB 46:46

U20 ERKEKLER - 10 KİLOMETRE

Selman İlhan - PB: 43:10

Özgür Topsakal - PB: 44:00

Mustafa Tekdal - PB: 44:10

BÜYÜK ERKEKLER - 20 KİLOMETRE

Salih Korkmaz - PB: 1:21:37

Şahin Şenoduncu - PB: 1:24:40

Abdülselam İmuk - PB: 1:26:52

BÜYÜK ERKEKLER - 50 KİLOMETRE

Mert Atlı - (Bu mesafeyi ilk kez yürüyecek)

BÜYÜK KADINLAR - 20 KİLOMETRE

Ayşe Tekdal - PB: 1:32:01

DHA



