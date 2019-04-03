Milliler 7-0 mağlup oldu

Türkiye 19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Elit Tur’daki ilk maçında İngiltere’ye 7-0 mağlup oldu.

03 Nisan 2019, Çarşamba 19:08
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Milliler 7-0 mağlup oldu

Türkiye 19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Elit Tur’daki ilk maçında İngiltere’ye 7-0 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takım, İngiltere’de düzenlenen organizasyondaki ilk maçında ev sahibi ülke ile karşılaştı.

Milliler, 25 ve 39. dakikalarda Ebony Salmon, 33 ve 36.dakikalarda Lucy Fitzgerald, 41 ve 70.dakikalarda Emily Syme ve 81.dakikada Lauren Hemp’in attığı gollerle sahadan 7-0 mağlup ayrıldı.

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, elit turdaki ikinci maçında 6 Mart Cumartesi günü İtalya ile karşılaşacak.

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