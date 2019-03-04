Milliler 20. sırayı aldı

2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda bir gümüş madalya kazanan Türkiye, 49 milli takım arasında 20. sırayı aldı.

İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen organizasyon, 3. gün akşam seansındaki final yarışmalarıyla sona erdi.

Şampiyonayı 5 altın ve 2 gümüş madalyayla bitiren Polonya, ülke sıralamasının zirvesinde yer aldı. Polonya’yı, Büyük Britanya (4 altın, 6 gümüş, 2 bronz) ve İspanya (3 altın, 2 gümüş, 1 bronz) takip etti.

Türkiye’nin tek madalyası, Emre Zafer Barnes’ın 2’nci olduğu erkekler 60 metre yarışında geldi. Milli takım, 49 ülkenin katıldığı şampiyonadaki madalya sıralamasında Portekiz ile 20’nciliği paylaştı.