Milli yüzücünün hedefi olimpiyat

Edirne'de yaşayan Beyza Işık, 6 yıl önce sudan korktuğu için başladığı yüzmede 3'üncü kez Türkiye Şampiyonu oldu.

Edirne Yüzme Kulübü’nde başladığı yüzmede ilk derecesini, Türkiye Yüzme Federasyonu 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi 200 metre kelebek stilinde Türkiye Şampiyonu olarak kazanan Beyza Işık, daha sonra 400 metre karışık stilde 1'nci oldu. 3 kez Türkiye Şampiyonluğu’na ulaşan yıldız sporcu, en büyük hayalinin ise Olimpiyatlar’da madalya almak olduğunu söyledi.