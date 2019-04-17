Milli Yüzücüler Bulgaristan’dan başarıyla döndü

4 farklı ülkeden 23 spor kulübü ve 278 sporcunun katılım sağladığı müsabakalarda milli sporcular takım halinde Açık Yaş Erkek-Kadınlarda 8 altın, 6 gümüş, 12 bronz madalya, 13-14 Yaş Erkek-Kadınlarda 28 altın, 28 gümüş, 23 madalya toplamda 36 altın, 34 gümüş, 35 bronz alarak şampiyon oldu. Yeşil-siyahlı sporcuların organizasyonda bireysel olarak elde ettikleri başarılarla milli teknik ekibi ve Alleben Yüzme Havuzlarında kulvarlarda yoğun mesai yaptıkları antrenörlerini mutlu etti.

"Başkanımıza sözümüz vardı"

Şehitkamilli Milli Yüzücülerin Antrenörü Ali Göz, milli başarılar ve uluslararası organizasyonlarda Gaziantep’i ve Türkiye’yi başarıyla temsil etme konusunda Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na takım halinde sözleri olduğunu ve bu organizasyonda kulvarlarda başarılı bir performans sergileyerek sözlerinde durabilmelerinin büyük mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Milli Antrenör Ali Göz, uluslararası organizasyon sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu başta olmak üzere tüm değerli yöneticilerimiz, teknik ekibimiz ve sporcularımızın başarılara ulaşması, ulusal ve uluslararası arenada iyi bir performans sergileyebilmesi noktasında büyük destek veriyorlar. Bizim de Sayın Belediye Başkanımıza Gaziantep’i ve Türkiye’yi başarıyla temsil etme konusunda takım halinde bir sözümüz vardı. Çok şükür Allah’ım bize nasip etti ve bu uluslararası organizasyonda sözümüzde durduk. Bundan sonraki süreçte de ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirebilmek adına çalışmalarımızı hızla sürdüreceğiz. Türkiye Yüzme Federasyon Başkanımıza, yönetim ve teknik kurul üyelerimize sürece olan büyük katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Sporcularımızı bir kez daha gönülden kutluyorum."

İHA