Milli yüzücü, Merve Tuncel dünya beşincisi!

Avustralya'da devam eden Dünya Kısa Kulvar (25m) Yüzme Şampiyonası'nın 2. gününde 4 sporcumuz ve bir takımımız havuza girdi. En iyi derece ise bu sezona farklı uluslararası turnuvalarda aldığı madalyalarla damgasını vuran Merve Tuncel'den geldi.

Merve Tuncel 800m serbestte 8:17.89'luk derecesiyle Dünya 5.'liği elde etti. Milli sporcumuz, Eylül ayındaki 2022 Avrupa Su Sporları (50m) Şampiyonası'nda 800m'de bronz madalya kazanarak, uzun kulvarda ülkemize madalya kazanan ilk kadın yüzücü olarak tarihe geçmişti. 800m'de bir diğer sporcumuz Deniz Ertan ise (8:29.92) 11. sırada yer aldı. 100m kurbağalamada Emre Sakçı 57.70'le 13. sıradan yarıfinale kalırken, bu bölümde 57.65'le finale giremedi.

Aynı yarıştaki Berkay Öğretir de 58.27'yle elemelerde 26. sırada yer aldı. Doruk Tekin, Emre Sakçı, Nida Üstündağ ve Merve Tuncel'den oluşan Karışık Takımımız 4x50m Karışık elemelerinde 1:44.49'yla 19. sırada kaldı ve finale çıkamadı.