Bundesliga'da şampiyonluğu hedefleyen ancak bu hedefinin dışında kalan Borussia Dortmund, gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalara başladı.

Axel Witsel takımdan ayrılıyor

Belçikalı orta saha oyuncusu Axel Witsel'in sezon sonunda takımdan ayrılacak olması Dortmund'u yeni oyuncu arayışlarına yöneltti. 2018 yılında Çin ekibi Tianhai'den 20 milyon euroya transfer edilen 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sona eriyor.

En ciddi aday Salih Özcan

Alman basınında çıkan haberlere göre; Köln'de forma giyen Milli futbolcumuz Salih Özcan, Axel Witsel'in yerine Borussia Dortmund'un düşündüğü ciddi isimlerden biri oldu.

Dortmund, geçen yaz Köln ile 2023 yılına kadar sözleşmesini uzatan Salih Özcan'ı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Salih'in dışında Axel Witsel'in yerine düşünülen diğer isimler ise Konrad Laimer (RB Leipzig), Xaver Schlager (Wolfsburg), Florian Grillitsch (Hoffenheim) ve Ellyes Skhiri (Köln) olarak ön plana çıktı.