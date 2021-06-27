Yelkende İspanya'da gerçekleştirilen 2021 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda kızlar kategorisinde milli sporcu Medine Havva Tatlıcan, ikinci olurken, milliler takım halinde 3'üncü sırayı aldı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Cadiz kentinde gerçekleştirilen 2021 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda kızlar kategorisinde milli yelkenci Medine Havva Tatlıcan, 10 yarış sonunda aldığı 57 puanla Türkiye'ye tarihinde ilk kez bu kategoride Avrupa ikinciliği kazandırdı.

Şampiyonada yine aynı kategoride milli sporcu Firdevs Yeğin ise 63 puanla dördüncülük elde etti.

2021 Optimist Avrupa Şampiyonası erkekler kategorisinde ise milli sporcu Yiğit Özbaşoğlu, yapılan 10 yarış sonucunda 78 puanla altıncı oldu.

Optimist Milli Takımı, takım sıralamasında üçüncü olarak Türkiye'ye tarihinde ilk takım madalyası kazandırdı.

Türkiye Yelken Federasyonu, "Milli sporcularımızın almış oldukları önemli derecelerin yanı sıra milli takımda yer alan sporcularımızın elde ettikleri dereceler ile Optimist Milli Takımımızın takım ortalamasının oldukça yüksek olmasından dolayı son derece mutlu ve gururluyuz." açıklamasında bulundu.

AA