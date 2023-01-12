Galatasaray Kulübü ile Tezmarin firması arasında, kulübün milli yelkencisi Ecem Güzel'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yolculuğu için sponsorluk anlaşması imzalandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen anlaşmanın imza törenine, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Tezman Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tezman ile Ecem Güzel katıldı.

Ecem Güzel, "Olimpiyat yolunda Tezmarin'in bana destek vermesi beni çok mutlu etti. Kendilerineçok teşekkür ederim. Bundan sonra yapacağım tek şey daha çok çalışmak ve ülkeme 2024 Olimpiyat Oyunları'nda iyi dereceler getirmek olacak" dedi.