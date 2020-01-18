Milli tenisçi Umut Akkoyun, Antalya’da çiftlerde şampiyon

Milli tenisçi Umut Akkoyun, kariyerinin ilk çiftler zaferine Belçikalı partneri Julien Cagnina ile Antalya’da düzenlenen "Şahinler Kupası Series" turnuvasında kazandı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, toprak zeminde gerçekleşen 15 bin dolar ödüllü organizasyonda mücadele veren 19 yaşındaki Umut Akkoyun ile parteri Cagnina, finalde 2 numaralı seribaşları İtalyan tandem Alessandro Petrone-Luca Prevosto ile karşılaştı.

Beş defa servis kırdıkları müsabakadan 1 saat 11 dakika sonunda 6-3, 6-4’lük setlerle üstün ayrılan Umut Akkoyun-Cagnina ikilisi şampiyonluğa ulaştı.