Milli tenisçi İpek Öz, Antalya’da şampiyon oldu

Milli tenisçi İpek Öz, Antalya’da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvası GD Tenis Kupası Serisi’nde şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İpek Öz, 15 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde Çek Johana Markova’yı 6-1 ve 6-3’lük setlerle 2-0 yendi. 20 yaşındaki tenisçi, kariyerinde ikinci tekler şampiyonluğunu elde etti.

İpek, çiftler kategorisinde ise Ukraynalı partneri Viktoriya Petrenko ile ikinciliğe ulaştı. İpek ve partneri, Çek tenisçiler Johana Markova-Nika Radisic’e 4-6, 5-7’lik setlerle 2-0 kaybederek turnuvayı çiftler kategorisinde ikinci olarak tamamladı.