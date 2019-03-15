Milli tekvandocular terör saldırısını kınadı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılım yolunda Belçika Açık Tekvando Turnuvası'na katılacak olan Türkiye Tekvando Milli Takımı hazırlıklarına Hollanda'nın Eindhoven kentinde devam ediyor.

Ay-yıldızlı tekvandocular yaptırdıkları pankartla Yeni Zelanda'da yaşanan terör olayı tepki gösterdi. Teknik direktör Ali Şahin, antrenör Servet Tazegül ve sporcular tarafından Türkçe, İngilizce ve Flemenkçe hazırlatılan pankartta, "Yeni Zelanda'da müslümanlara yapılan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.