Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren en önemli turnuvaların başında gelen Dünya Grand Prix serisinin 2. ayağı Fransa'nın başkenti Paris'te bugün başlayacak. 2-4 Eylül'de tekvando, 5 Eylül'de ise para tekvando maçları yapılacak. Türkiye'yi tekvandoda 15, para tekvandoda 10 sporcu temsil edecek. Bu arada Roma'da gerçekleşen 1. ayakta Türkiye tekvando kategorisinde 2 altın (Hakan Reçber, Emre Kutalmış Ateşli), 1 bronz (Görkem Polat) olmak üzere 3 madalya kazanmıştı.

Milli kadro

TEKVANDO: Merve Dinçel, Rukiye Yıldırım (49kg), Zeliha Ağrıs, Hatice Kübra İlgün (57kg), İkra Kayır (67kg), Nafia Kuş, Sude Yaren Uzunçavdar (+67kg), Deniz Dağdelen, Görkem Polat (58kg), Ferhat Can Kavurat, Hakan Reçber (68kg), Hüseyin Kartal, Muhammed Emin Yıldız (80kg), Enbiya Taha Biçer, Emre Kutalmış Ateşli (+80kg).

PARA TEKVANDO (K44): Nurcihan Ekinci (47kg), Meryem Betül Çavdar (52kg), Gamze Gürdal (57kg), Seçil Er (65kg), Nisa Nur Gürses (+65kg), Ali Can Özcan (58kg), Mahmut Bozteke (63kg), Fatih Çelik (70kg), Oktay Atalay (70kg), Mehmet Sami Saraç (+80kg).