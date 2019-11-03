Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından İtalya'nın Bari şehrinde düzenlenen şampiyonada 213 sporcu mücadele etti. Şampiyonanın son gününde kadınlar 67 ve 67 ile erkekler +80 kiloda müsabakalar yapılırken 3 Türk tekvandocu tatamiye çıktı. Kadınlar 67 kiloda Nur Tatar Askari ve +67 kiloda Nafia Kuş bronz madalya elde etti. +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ise çeyrek finalde şampiyonaya veda etti.

TÜRKİYE KADINLARDA AVRUPA ŞAMPİYONU

Türkiye, bu sonuçlarla 10 sporcuyla katıldığı şampiyonayı 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı. Şampiyonada kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve 57 kiloda İrem Yaman altın, 53 kiloda Zeliha Ağrıs gümüş, 67 kiloda Nur Tatar Askari ve +67 kiloda Nafia Kuş bronz madalya kazandı. Türkiye, bu sonuçlarla kadınlarda takım halinde Avrupa şampiyonu olurken genel klasmanda ise Avrupa üçüncülüğünü elde etti.



