Milli tekvandocu Rukiye Yıldırım’ın hedefi Tokyo’da altın madalya

Başkent Moskova’da gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlar 49 kilo bronz madalya maçında Güney Koreli rakibi Jae Young Sim’i 16-0 yenen Rukiye Yıldırım, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten Rukiye Yıldırım, "Aslında hedefim şampiyon olmaktı. Bu, olimpiyata en yakın turnuva maçıydı. Yarı finalde Çinli rakibime yenildim. Kendisi 33 yaşında. Beş kez dünya, iki defa olimpiyat şampiyonu olmuş. Şu an rekor onda. Hedefim onu yenmekti ama yenemedim, küçük hatalar yaptım." diye konuştu.

Güney Koreli rakibini büyük bir farkla yendiğini aktaran Rukiye Yıldırım, hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya almak olduğunu dile getirdi.

Milli sporcu, "Şimdi tek hedefim, tek isteğim Türkiye’ye gidip bir an önce antrenmanlarıma başlayıp Çinli rakibimi olimpiyatlarda yenmek. Çünkü gerçekten yenilmek istemiyorum. Çok zoruma gidiyor. İnşallah en büyük hedefim olimpiyat. Zaten bir ay önce Avrupa şampiyonu olarak olimpiyatı garantilemiştim. Şimdi de zaten iyice garantiledim. İnşallah güzel bir puanla olimpiyatlara gidip ülkemize tekvando tarihinde altın madalya getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Rukiye Yıldırım, geçen ay İtalya’da düzenlenen G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanmıştı.