Özel Gaziantep Anka Hastanesi sağlık sektöründeki başarısının yanında spor ve sporcuya verdiği destekle de adından söz ettiriyor. Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı ve Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Şehitkamil Belediyespor’un sponsorluğunu üstlenen Özel Gaziantep Anka Hastanesi, şimdi de 20-25 Ocak tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek olan Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası’na katılacak olan 17 yaşındaki milli sporcu Muhammed Polat’a sponsor oldu.

Milli Sporcu Muhammed Polat, babası tekvando sporu ile uğraştığı için 12 yıl önce özenerek başladığı tekvandoyu başarı ile sürdürüyor. 2018’de Antalya’da düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye ikinciliği elde eden, yine aynı yıl Avrupa ülkelerinden birçok tekvandocunun yer aldığı Atina Başkanlık Kupası’na katılmaya hak kazanan genç sporcu, Atina’da beşincilik elde ederek ülkemizi gururla temsil etti. Aldığı derecelerle dikkatleri üzerine çeken Polat, şu ana kadar katıldığı turnuvalarda toplam 50 madalya sahibi oldu. Türkiye’yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek için mücadele eden Muhammed Polat’ın en büyük sıkıntısı ise şu ana kadar sponsor bulamamasıydı. Polat’a bu konuda Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nden destek geldi. Konya’da düzenlenecek olan Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda 87 kiloda mücadele edecek Polat’ın tüm masraflarını Özel Gaziantep Anka Hastanesi karşılayacak. Üstelik, Özel Gaziantep Anka Hastanesi, genç sporcu derece aldıkça ona destek olmaya da devam edecek.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi’ni ziyaret ederek kendisine verdikleri destek için teşekkür eden Muhammed Polat, "Türkiye’yi dünya çapında en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bunun için de desteğe ihtiyacım var. Özel Gaziantep Anka Hastanesi hayallerimi gerçekleştirmem için bana büyük bir imkan sundu. Hastane yönetimine çok teşekkür ederim.Onların bu desteğini boşa çıkarmayacağım. Öncelikle Konya’da düzenlenecek olan Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda derece elde etmek istiyorum. Burada derece yaparsam Milli Takım Seçmeleri’ne katılmaya hak kazanacağım. Hedefim, seçmelerde birinci olup, Büyükler Dünya Şampiyonası’na gitmek. Büyükler Dünya Şampiyonası’na katılarak ülkeme madalya ile dönmek istiyorum” dedi.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında ve destekçisi olacaklarını belirten Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Uzman Dr. Av. Cengiz Bayram, “Spora herkesin destek vermesi gerektiğine inanıyoruz. Genç sporcularımızın başarılarına maddi imkansızlıklar engel olmamalı. Bu gençler ülkemizi dünyada en iyi şekilde temsil etmeli. Bu başarıda bizim de katkımız olduğunu bilmek bizi onurlandırır. Muhammed Polat’a şampiyonada başarılar diliyor, şehrimize madalya ile dönmesini istiyoruz” diye konuştu.

İHA