Milli takımlara 14 oyuncu gitti

Ek olarak Güven Yalçın ve Muhayer Oktay da Türkiye U-21 takımının kadrosunda yer aldı. Ersin Destanoğlu, Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat ile İlkay İşler, Türkiye U-19’ın kafilesine dahil edildi. Beşiktaş’tan milli takımlara giden diğer isimler; Abdoulay Diaby (Mali), Adem Ljajic (Sırbistan), Domagoj Vida (Hırvatistan), Mohamed Elneny (Mısır), Tyler Boyd (ABD).