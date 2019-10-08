Milli takımlara 14 oyuncu gitti
A Milli Takımımız’ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde 11 Ekim’de İstanbul’da Arnavutluk ve 14 Ekim’de deplasmanda Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna Siyah-Beyazlılar’dan Burak Yılmaz ile Dorukhan Toköz davet edildi.
Ek olarak Güven Yalçın ve Muhayer Oktay da Türkiye U-21 takımının kadrosunda yer aldı. Ersin Destanoğlu, Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat ile İlkay İşler, Türkiye U-19’ın kafilesine dahil edildi. Beşiktaş’tan milli takımlara giden diğer isimler; Abdoulay Diaby (Mali), Adem Ljajic (Sırbistan), Domagoj Vida (Hırvatistan), Mohamed Elneny (Mısır), Tyler Boyd (ABD).