Milli Takımlar hesabı e-Spor Milli Takımı oyuncularına başarılar diledi
TFF Milli Takımlar resmi sitesi üzerinden E-Euro 2020 Play-Off Grupları’nda 20 Nisan Pazartesi günü ilk karşılaşmalarına çıkacak e-Spor Milli Takımı oyuncularına başarılar dilendi.
Milli Takımlar resmi sitesi üzerinden E-Euro 2020 Play-Off Grupları’nda 20 Nisan Pazartesi günü ilk karşılaşmalarına çıkacak e-Spor Milli Takımı oyuncularına başarılar dilendi. Doğan Barutçu ve Mücahit Sevimli'den oluşan e-Spor Milli Takımı Litvanya, İspanya, Kazakistan ve Danimarka karşılaşmalarına çıkacak.