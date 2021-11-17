Milli takımın yükselen değeri

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında Türkiye, deplasmanda Karadağ'la karşılaştı. Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında geriye düşen A Milli Takım 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle tekrar maça ortak olduk.

22. dakikada Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün güzel pasında Kerem Aktürkoğlu fileleri ikinci kez havalandırdı. 23 yaşındaki yıldız futbolcu, A Milli Takım formasıyla ilk deplasman golünü Karadağ'a atarken, aynı zamanda ilk kez üst üste iki karşılaşmada gol sevinci yaşadı.

Yükselen performası ile dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu son 4 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi. (Norveç, Cebelitarık, Karadağ)