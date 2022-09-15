A Milli Takımımız'ın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül'de karşılaşacağı rakibi Lüksemburg'un aday kadrosu açıklandı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda 22 Eylül Perşembe günü oynanacak Türkiye - Lüksemburg karşılaşması, 21.45'te başlayacak.
Teknik Direktör Luc Holtz tarafından belirlenen kadroda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleci: Eldin Latik (FC Progres Niederkorn), Anthony Moris (Union Saint-Gilloise), Ralph Schon (FC Wiltz 71)
Defans: Florian Bohnert (FC Progres Niederkorn), Maxime Chanot (New York City FC), Lars Gerson (Kongsvinger IL), Laurent Jans (SV Waldhof Mannheim), Enes Mahmutovic (PFC CSKA Sofia), Marvin Martins (FK Austria Wien), Mica Pinto (Sparta Rotterdam), Aldin Skenderovic (F91 Dudelange), Eric Veiga (UD Vilafranquense)
Orta Saha: Leandro Barreiro (1.FSV Mainz 05), Chris Philipps (FC Wiltz 71), Diogo Pimentel (CS Fola Esch), Timothe Rupil (1.FSV Mainz 05 II), Danel Sinani (Norwich City FC), Sébastien Thill (FC Hansa Rostock), Vincent Thill (AIK Solna)
Forvet: Yvandro Borges (Borussia Mönchengladbach), Alessio Curci (1.FSV Mainz 05 II), Maurice Deville (Hesperange), Michael Omosanya (SV Eintracht Trier 05), Gerson Rodrigues (Al-Wehda FC)