2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri Play-Off turu kuraları Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da çekildi. Kuraya ikinci torbadan katılan A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın rakibi Sırbistan oldu.

İlk maça Milli Takımımız ev sahipliği yaparken, Play-Off ilk maçları 7/8 Nisan, rövanşları ise 11/12 Nisan 2023 tarihlerinde oynanacak. Turu geçen 10 takım Dünya Şampiyonası’na katılacak.

2023 IHF Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası, Uluslararası Hentbol Federasyonu tarafından 26. kez Danimarka, Norveç ve İsveç'in ortak ev sahipliğinde Kasım 2023'te düzenlenecek.

Play-Off eşleşmeleri şöyle:

Türkiye - Sırbistan

Romanya-Portekiz

İzlanda - Macaristan

Polonya - Kosova

İtalya - Slovenya

Almanya - Yunanistan

İsviçre - Çek Cumhuriyeti

Avusturya - İspanya

Kuzey Makedonya - Ukrayna

Slovakya - Hırvatistan