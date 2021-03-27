Ay-Yıldızlılar’ın bu akşam savunmada en çok dikkat etmesi gereken oyuncuların başında Norveç’in süperstarı Erling Haaland geliyor... Ancak Vikingler’in de defansta korkulu rüyası olması muhtemel ismi, A Milli Takımımız’ın kaptanı ve golcüsü Burak Yılmaz olacak. Grubun favorisi Hollanda karşısında ikisi uzaktan (1’i frikik) ve biri penaltıdan 3 golle hat-trick yapan Burak, Milli formayla 10 maçlık gol orucuna nokta koymuştu. 35 yaşındaki ‘Kral’ lakaplı yıldızımızın, Norveç karşılaşmasına da damgasını vurmasını bekliyoruz. Burak’ın hücumdaki en büyük yardımcılarının Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı olacağı düşünülüyor. Bunun dışında teknik direktör Şenol Güneş’in, bazı pozisyonlarda daha diri olma adına ilk 11’inde değişiklikler yapacağı konuşuluyor.